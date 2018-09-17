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ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي تطوير التعاون الثنائي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / محرم / 1440 هـ      17 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة اليوم، دولة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد علي.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول أوجه التعاون الثنائي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الأثيوبي.

ibrahim

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