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استكمالا لجلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع فخامة الرئيس آرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون، بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله مع فخامة رئيس جمهورية سيراليون سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في جدة اليوم فخامة رئيس جمهورية سيراليون والوفد المرافق له.

كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الإعلام بالنيابة الوزير المرافق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف إبراهيم البسامي، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح.

كما حضرها من الجانب السيراليوني، معالي وزير الخارجية الدكتور سامورا كمارا، ومعالي وزير المالية مومودو كارجبو، ومعالي وزير المعادن، مينكايلو مانصاري، ومعالي وزير التعليم الدكتور مينكا يلوباه، ومعالي وزير الإعلام محمد بانجورا، وسفير سيراليون لدى المملكة محمد سيلا كارجيو.