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ولي العهد يبحث مع رئيس مايكروسوفت تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time14 / رجب / 1439 هـ      31 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياتل اليوم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا .

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية

ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030 .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين

لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد وعدد من المسؤولين في شركة مايكروسوفت

abdulslam

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