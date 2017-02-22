ولي العهد يبحث مع ماكين تعزيز التعاون

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الرياض – واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز مسارات التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس لجون ماكين .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.