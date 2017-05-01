ولي العهد يبحث مع ميركل مكافحة الارهاب والمستجدات

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جدة -واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في جدة امس دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق لها.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك لمكافحة التطرّف ومحاربة الإرهاب، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين منها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد حسن عسيري.

كما حضره من الجانب الألماني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة شتيفان زايبرت، وسفير ألمانيا لدى المملكة ديتر فالتر هالر، ومستشار الشؤون السياسية الدكتور كريتسوف هويسغن، ومستشار الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور لارس هيندريك رولر، ونائب رئيس مكتب المستشارة الدكتور بيرنهارد كوتش.