ولي العهد يبحث مع نواب الجمعية الوطنية الفرنسية المسائل المشتركة

باريس- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، عدداً من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض روابط التنسيق بين البلدين الصديقين، في عدد من المجالات المشتركة، وبحث جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء، أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.

يلتقي بعضاً من القيادات الدينية في فرنسا

كما التقى سمو ولي العهد في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس أمس بعضاً من القيادات الدينية في الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان؛ لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.

حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.

وكان سمو ولي العهد قد التقى في مقر إقامته أمس الأول، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) السيدة أودري أزولاي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل مع اليونسكو، وفرص تطويره؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .