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ولي العهد يبحث مع «والت ديزني» فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / رجب / 1439 هـ       4 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في لوس انجلوس اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني / روبرت بوب ألن إيجر .

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.

كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني و فرص جذبها للمملكة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .

ibrahim

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