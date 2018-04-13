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ولي العهد يبعث ببرقيتي شكر لملك ورئيس وزراء إسبانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / رجب / 1439 هـ      13 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، فيما يلي نصها :

صاحب الجلالة الملك / فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا

تحية طيبة :

يسرني إثر مغادرتي بلدكم الصديق أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، أود أن أشيد بمتانة العلاقات بين بلدينا، وأؤكد أن المباحثات التي عقدناها مع المسؤولين في مملكة إسبانيا فى تعميق هذه العلاقات، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق

مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسباني الصديق دوام التقدم والازدهار.

 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ببرقية شكر لدولة رئيس وزراء مملكة إسبانيا / مريانو راخوي بري، فيما يلي نصها :

دولة السيد / مريانو راخوي بري، رئيس وزراء مملكة إسبانيا

تحية طيبة :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدّم لدولتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدّته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ibrahim

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