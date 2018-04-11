ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الجمهورية الفرنسية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، فيما يلي نصها:

فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون

رئيس الجمهورية الفرنسية

تحية طيبة:

يسرني إثر مغادرتي بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أثبتت المباحثات التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وفقاً لرؤية سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع