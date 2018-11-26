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ولي العهد يبعث برقية شكر لملك البحرين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      26 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إثر مغادرته – حفظه الله – مملكة البحرين .. فيما يلي نصها :

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

إن هذه الزيارة لبلدنا الثاني مملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. ،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

ibrahim

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