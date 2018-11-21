ولي العهد يترأس إيجازا عن الاستعداد القتالي للقطاع الشمالي

تبوك – واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس بزيارة لقاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.

وترأس سمو ولي العهد إيجازاً تم خلاله اطلاع سموه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع سموه على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام ( 1439هـ ).

وفي نهاية الإيجاز قدم سموه شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

والتقى سمو ولي العهد أمس بعدد من أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك.

ونقل سمو ولي العهد لهم خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من تضحيات مشرفة وشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وتأكيده على الاهتمام بأسر الشهداء.

وأكد سمو ولي العهد أن التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا العسكرية محل فخر واعتزاز الجميع،سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبهم عبر أسر الشهداء عن شكرهم لما يحظون به من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة وفخرهم بما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم .

وقد غادر سمو ولي العهد مساء أمس منطقة تبوك .

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك.

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.