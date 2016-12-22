ولي العهد يتسلم رسالة لخادم الحرمين من رئيس القمر المتحدة

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الرياض – واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله ـ من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة .

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد معالي نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة الأستاذ مستدران عبده خلال استقبال سموه له في ديوان وزارة الداخلية أمس.

ونقل معاليه تحيات وتقدير فخامة الرئيس عثمان غزالي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان و المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي وسفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله .