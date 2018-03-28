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ولي العهد يجتمع مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى بنيويورك

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time11 / رجب / 1439 هـ      28 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في نيويورك اليوم مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى.

واستعرض خلال الاجتماع ثلاثة مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع “نيوم”، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية.

وتحدّث سمو ولي العهد خلال الاجتماع عن أهمية هذه المشاريع ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة ككل على صعيد الأثر الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكداً على التزام المملكة بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في هذا السياق.

abdulslam

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