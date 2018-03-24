ولي العهد يستعرض جهود مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب مع وزير الخزانة الأميركي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في واشنطن اليوم، مع معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة السعودية الأمريكية، والدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030 .

كما تم استعراض الروابط العريقة بين الولايات المتحدة والمملكة في جانبي التجارة والاستثمار، وعملهما معا لتطوير التجارة وتبادلات اقتصادية أفضل.

وتطرق الاجتماع إلى محاربة الفساد وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.