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ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / صفر / 1440 هـ      25 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية)، اليوم الخميس ، الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات، وتطرق الاجتماع لـ”الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة.. الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.. السياسات والإجراءات والحوكمة.. آليات الاستقطاب والتأهيل”.

واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.

جاء ذلك بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

ibrahim

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