ولي العهد يرعى تمرين (طوفان 7) وتخريج طلاب دورات حرس الحدود

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جدة- واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – غدا تمرين طوفان 7 ، كما سيرعى سموه حفل تخريج ( 6021 ) طالبًا من دورات حرس الحدود ، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وعبر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي عن شكره لسمو ولي العهد على رعايته للتمرين ولحفل تخريج الدورات.

وبين أن التمرين ستشارك فيه وحدات حرس الحدود المتطورة البحرية والبرية التي أدخلت الخدمة حديثا وتدار بمفهوم عملياتي جديد ، مفيدًا أن التمرين يحاكي كيفية صد وردع هجمات إرهابية ضد مواقع وجزر حيوية.