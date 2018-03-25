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شهد توقيع 4 اتفاقيات.. ولي العهد يزور مركز آي بي إم واتسون للصحة في بوسطن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / رجب / 1439 هـ      25 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مركز آي بي إم واتسون للصحة في مدينة بوسطن الأمريكية.

كما زار ولي العهد مختبر البايو ميكاترونكس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مدينة بوسطن الأمريكية.

كما شهد سموه توقيع 4 اتفاقيات بين “إم آي تي” و “أرامكو” و “سابك” و “كاوست” و “كاكست”.

وتوجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى بوسطن الأميركية، أمس السبت، في زيارة تستغرق عدة ساعات، قبل التوجه إلى نيويورك.

ويلتقي الأمير محمد بن سلمان في بوسطن رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة

وسيشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين جامعات أميركية وسعودية.

ويتجول ولي العهد في مؤسسات تستخدم الذكاء الصناعي والتكنولوجيا بطريقه خلاقة.

ibrahim

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