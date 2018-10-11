الأولى

ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / محرم / 1440 هـ      11 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم دولة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وبحث المستجدات الإقليمية وتطوراتها .

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الصومالي

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *