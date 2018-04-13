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ولي العهد يصل أرض الوطن بعد جولة شملت كلا من أمريكا و فرنسا و إسبانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / رجب / 1439 هـ      13 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وصل بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أعقاب جولة شملت كلاً من الولايات

المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، ومملكة إسبانيا، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بحث خلالها سموه مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج الثنائية معها، كما تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه الكريم في حله وترحاله.

ibrahim

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