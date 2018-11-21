ولي العهد يصل إلى منطقة الحدود الشمالية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم .

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الحدود الشمالية وعدد من أهالي وأعيان المنطقة .

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.