ولي العهد يصل إلى منطقة القصيم

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة القصيم مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل، وصاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله الفرحان وزير الثقافة .