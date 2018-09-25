ولي العهد يصل المدينة المنورة مستقلاً قطار الحرمين السريع

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المدينة المنورة اليوم قادماً من جدة مستقلاً قطار الحرمين السريع.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين منطقة المدينة المهندس محمد العمري، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني.

وقد التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع موظفي محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة.

وكان سمو ولي العهد قد غادر جدة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب المعالي وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع في جدة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.