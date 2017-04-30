ولي العهد يصل جدة قادما من الرياض

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جدة- واس

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى جدة اول امس قادمًا من الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وكان سمو ولي العهد قد غادر الرياض في وقت سابق امس الأول، حيث كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد كل من ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.