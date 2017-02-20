ولي العهد يطلع على استعدادات التخطيط والتطوير الأمني لموسم الحج القادم

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الرياض – واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – على استعدادات وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، لموسم حج هذا العام 1438هـ .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية ، حيث شاهد سموه عرضًا لمشروعات برنامج شبكة الألياف البصرية الخاصة بالوزارة، التي ستربط منطقة الرياض بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتغطية مشعر منى ومزدلفة وعرفة بكاميرات المراقبة عالية الدقة ،

إلى جانب التطبيقات الخاصة بشبكة الاتصال اللاسلكي عالي السرعة التي تهدف لدعم مهام القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة بخطط موسم الحج القادم لراحة ضيوف الرحمن وتقديم أعلى الخدمات الأمنية.

واستمع سمو ولي العهد لشرح عن أحدث التقنيات الخاصة ببرنامج الاتصال الأمني الموحد لمشروعات شبكات الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة (الجيل الرابع) التي تساعد في حماية رجل الأمن خلال تأدية عمله،

حيث تمثل نقلة نوعية للوزارة من خلال استخدام الأنظمة الحديثة لمرونة تبادل المعلومات الحية ، وتقدم اتصالات متنقلة للصوت والبيانات بسرعة عالية وسرية وأمان بما يرفع من كفاءة قيام الجهات الأمنية بمهامها خلال مواسم الحج والعمرة وخلال العمل الأمني اليومي.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشار سمو وزير الداخلية ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.