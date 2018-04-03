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ولي العهد يطلع على عرض عن شركة ماجيك ليب ويستعرض مع رئيسها فرص الشراكة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / رجب / 1439 هـ       3 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في لوس انجلوس اليوم الرئيس التنفيذي من شركة ماجيك ليب روني ابوفيتز.

وقدم رئيس ماجيك ليب لسمو ولي العهد عرضا عن مجال الشركة ومنتجاتها

كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .

ibrahim

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