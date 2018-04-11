ولي العهد يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سلائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.