ولي العهد يعزي ولي عهد أبوظبي

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الرياض – واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة،

عبر خلاله عن تعازيه في وفاة خمسة من المواطنين الإماراتيين أثناء الأعمال الإرهابية التي حدثت في قندهار.

كما أعرب سموه عن إدانته لتلك الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية. وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.