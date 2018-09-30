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ولي العهد يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأحد 20 / 1 / 1440هـ الموافق 30 / 9 / 2018م إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعدداً من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

ibrahim

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