ولي العهد يغادر الكويت عقب زيارة رسمية لها

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دولة الكويت اليوم عقب زيارة رسمية لها .

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته قصر بيان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما كان في وداع سمو ولي العهد في الصالة الأميرية في المطار سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ، ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية، ومعالي الشيخ خالد جراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ومعالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري ( رئيس بعثة الشرف )، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وأعضاء السفارة في الكويت .