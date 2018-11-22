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ولي العهد يغادر لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      22 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

ibrahim

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