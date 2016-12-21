ولي العهد يكرم مقيما أنقذ أسرة

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الرياض – واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، المقيم محمد بن علي الحسين بمكافأة مالية؛ تقديراً لما قام به من عمل تمثل في إنقاذ أسرة مكونة من أم وطفليها تعرضت لحادث حريق في منزلهم بمدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه أمس ، المقيم محمد الحسين وتسليمه المكافأة المالية، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي .

ورفع المقيم محمد الحسين شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تكريمه الذي يأتي امتداداً لحرص ولاة الأمر – حفظهم الله – على تكريم أصحاب العطاء من المواطنين والمقيمين .

كما عبر عن شكره لمعالي مدير عام الدفاع المدني على استقباله، وتسليمه المكافأة .