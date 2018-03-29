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ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / رجب / 1439 هـ      29 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في نيويورك اليوم الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي مارك ميكبيس .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي الذي يعكس ثقة المستثمرين في الاصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030 .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز ورئيس مجلس إدارة تداول ساره السحيمي والمدير التنفيذي لشركة تداول خالد الحصان.

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