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ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      12 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

ibrahim

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