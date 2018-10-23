اقتصاد

ولي العهد يلتقي برؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من دول العالم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / صفر / 1440 هـ      23 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، عدداً من رؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من روسيا والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا، بحضور المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات الاستثمارية.

ibrahim

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