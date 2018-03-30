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ولي العهد يلتقي رئيسي بنك مورغان ستانلي وبنك جي بي مورغان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / رجب / 1439 هـ      30 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في نيويورك اليوم الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس غورمان والرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمس ديمون، كلا على حدة.

وتم خلال اللقاءين تبادل الأراء حول الخدمات التي يقدمها البنكين في المملكة وفرص التعاون، والشراكات الاستراتيجية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير المالية الاستاذ محمد الجدعان ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف.

ibrahim

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