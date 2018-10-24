الأولى

ولي العهد يلتقي رئيس العمليات الدولية في شركة سكس فلاقز

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / صفر / 1440 هـ      24 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، رئيس العمليات الدولية في شركة ” سكس فلاقز ” ديفيد ماكلابيس، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والسيد مايكل ريننجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون في الجانب الترفيهي، والتأكيد على أن ترتقي نتائج التعاون في مشروع القدية إلى الطموحات المأمولة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *