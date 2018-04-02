ولي العهد يلتقي صناع الفضاء في لوس أنجلوس

لوس انجلوس – وكالات

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارته للولايات المتحدة من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ،

وسيلتقي سموه شخصيات عربية وأميركية لامعة في مجال الفضاء وفي وكالة ناسا، إلى جانب لقاء مع عمدة مدينة لوس أنجلوس ،وستعقد خلال الزيارة العديد من الاجتماعات الهامة مع شركات عملاقة ومستثمرين. وستشهد مدينة لوس أنجلوس فعاليات ثقافية من مؤسسة مسك وإرث لعرض التراث والفن السعودي طوال زيارة سمو ولي العهد , والتي تحظى باهتمام بالغ من مختلف الدوائر الاقتصادية في الولايات المتحدة، لتعزيز الشراكة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة والاسهام في رؤية 2030م