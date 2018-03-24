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ولي العهد يلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين السابقين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / رجب / 1439 هـ      24 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اليوم، عددا من المسؤولين الأمريكيين السابقين تتقدمهم السيدة مادلين اولبرايت، والسيد ستيف هادلي والسيد جيم جونز، والسيد فريدريك كمب، والسيدة فرانسيس تاونسند.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الأحاديث الودية وعلاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وتطورها على مر العقود .

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

ibrahim

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