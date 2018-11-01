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ولي العهد يلتقي وفدا من القيادات المسيحية الإنجيلية الأميركية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / صفر / 1440 هـ       1 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم وفداً من القيادات المسيحية الإنجيلية الأميركية الذي يزور المملكة حاليا ضمن جولة في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة بما يعزز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي د.محمد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير.

ibrahim

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