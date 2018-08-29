ولي العهد يوجه بنقل مباريات الدوري على القناة الرياضية “مجانًا”

وجَّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بنقل مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على القناة الرياضية السعودية مجاناً.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة تركي آل الشيخ في تغريدة عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء): «بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد، سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً، أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc».

من جانبهم، ثمَّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم توجيهات ولي العهد بنقل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القناة الرياضية السعودية مجاناً.