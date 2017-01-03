ولي ولي العهد يبحث مع الحسين المسائل المشتركة
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بمكتبه أمس معالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
بمكتبه أمس معالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
الوسوم:التعاون السعودي والسوداني
التصنيف: محليات
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