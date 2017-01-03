العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يبحث مع الحسين المسائل المشتركة

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ولي ولي العهد يبحث مع الحسين المسائل المشتركة
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

بمكتبه أمس معالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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التصنيف: محليات

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