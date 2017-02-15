ولي ولي العهد يبحث مع الرئيس أردوغان العلاقات والمستجدات

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الرياض- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض امس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير الوزير المرافق، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب،

ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، ومعالي نائب الرئيس العضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين.

كما حضره الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية التركية الذي يضم معالي رئيس الأركان العامة الفريق أول خلوصي أكار، ومعالي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ومعالي وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي،

ومعالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية برات ألبايراق، ومعالي وزير الدفاع الوطني فكري إيشيك، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة هاكان فيدان، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من القيادات التركية.