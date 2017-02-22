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الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العام لشركة ” ريثون ” الدكتور توماس كينيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون مع الشركة في المجالين الدفاعي والصناعي والدور الذي ممكن أن تقوم به الشركة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصناعات العسكرية.

حضر اللقاء معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاستاذ أحمد الخطيب، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري،

ورئيس شركة ” ريثون ” الدولية توماس فيكيولا، ورئيس الشركة في المملكة كورت آميند. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية الفريق توم بيكيت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في المجال العسكري، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين.