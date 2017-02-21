ولي ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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الرياض – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن مشروع الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والثروة المعدنية بالمملكة.

كما قدم معالي وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عرضًا حول رفع كفاءة منظومة ما تقدمه الوزارة ومبادراتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ,

واطلع المجلس على أهم التحديات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.