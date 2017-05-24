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الرياض – واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اول امس حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك بمقر الكلية بالرياض. ولدى وصول سموه إلى مقر الكلية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية ، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء ركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف. وفور وصول سمو ولي ولي العهد عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، كلمة عبر فيها عن فخره واعتزازه برعاية سمو ولي ولي العهد، حفل تخريج الدورة (75) من طلبة الكلية، والدورة (44) من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة، مؤكدا أن الكلية بفضل الله قامت خير قيام على إعداد أجيال طموحة على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب، وفن القيادة القدرة على تحمل المسؤولية، وقال ” ماضون بعزم الرجال للذود عن تراب الوطن “. ووجه قائد الكلية خلال كلمته رسالة للطلبة الخريجين، أوصاهم فيها ببذل الغالي والنفيس للبناء والتشييد، وإعداد أنفسهم لمجابهة الأعداء، مهنئا طلبة الدول الشقيقة الذين تخرجوا في الكلية مع زملائهم من دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، آملا أن يبقى كل ما تعلموه نبراسا لهم في حياتهم العلمية والعملية.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الخريج سعود السبيعي، قال فيها: ” سيدي سمو وزير الدفاع، أتشرف أن أقف أمامكم نيابة عن زملائي الخريجين، معبرا عن عظيم التقدير والامتنان لتشريفكم حفل تخرجنا، فلقد أمضينا ثلاث سنوات في هذا العرين، ننهل من معينه مختلف العلوم العسكرية والمدنية، .. وهاهم الخريجون في أتم الجاهزية والاستعداد لحماية أمن بلادنا ومقدساتنا، والذود عن حدود وطننا الغالي بكل ما يمكلونه من وسائل، تحت راية التوحيد وفي ظل قيادتنا الرشيدة”. بعد ذلك بدأ العرض العسكري للكلية، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، وتقلدوا رتب تخرجهم. بعدها أعلنت النتيجة العامة للطلبة الخريجين، ثم كرم سمو ولي ولي العهد المتفوقين، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و صاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن ناصر و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن مشاري و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالله ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق ركن محمد بن سحيم ومعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء طيار مهندس طلال العتيبي ونواب قادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.