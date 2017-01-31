العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يستعرض مع رئيس هيئة الأركان الياباني المجالات العسكرية

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ولي ولي العهد يستعرض مع رئيس هيئة الأركان الياباني المجالات العسكرية
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الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، اليوم.

معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، الفريق أول بحري كاتسوتوشي كاوانو .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية وسبل تطويرها.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وعدد من المسؤولين في البلدين.

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التصنيف: محليات

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