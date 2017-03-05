(ونه) في منصة التتويج
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البلاد – ملامح صبح
تصعد الشاعرة (ونه) إلى(منصة التتويج) وذلك من خلال قصيدتها الجديدة(عكس القبلة) التي خصت بها صفحة(ملامح صبح) وتم تمريرها بعد استبعاد اسمها لكل من: الشاعرين/مهدي بن سعيد وعويد المطرفي والشاعرة نور الوليدي لنعرف رؤية كل منهم عن النص بتجرد حيث تجاوبوا معنا مشكورين برؤاهم التي سنحتفي بها مع النص الأحد المقبل بمشيئة الله.
نص (ونه) سوف تستمعون له من خلال الفيديو المرفق بالعدد بصوت الشاعرة الدكتورة سماح آل فاضل التي انابتها مشكورة في مهمة إلقاء النص.
الوسوم:منصة التتويج
التصنيف: ملامح صبح
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