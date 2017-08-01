(ونِس صيفك) يتنافس في الترفيه بالخبر

الخبر – حمود الزهراني

انطلقت فعاليات مهرجان “ونِّس صيفك” بمدينة الخبر وذلك بدعم من الهئية العامة للترفية حيثُ تضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتثقيفية لجميع أفراد العائلة ويستمر ١٥ يوماً في ثلاث محافظات بالمنطقة الشرقية ( الخبر – الأحساء – الجبيل ).

ويحتوي مهرجان “ونس صيفك ” على حزمة من الفعاليات السياحية والأنشطة الترفيهية التثقيفية الهادفة التي تستهدف أهالي وزوار المنطقة ، حيثُ تم تخصيص ٨ فعاليات تشمل فقرات مسرحية تعليمية ومسابقات وألعاب و فعاليات خاصة بالرسم والفنون والتي تقام على أيدي مواهب سعودية . بالإضافة إلى فعالية مشاهير.

كما أن المرأة كان لها نصيب من المهرجان وأنشطته وذلك من خلال فعالية خاصة بالتجميل والموضة ، والتي تم التعاقد من خلالها مع مجموعة من أخصائيات التجميل ومصممات الأزياء السعوديات وعدد من المحلات والماركات لتقديم مايهم المرأة بهذه المجالات .

كذلك لم يغفل منظموا مهرجان ” ونس صيفك ” عن الإحتفاء بأبناء شهداء الواجب وذلك باحتضانهم في جميع الفعاليات مجانًا ليشاركوا فرحة المهرجان .

وأوضح رئيس لجنة المهرجان الأستاذ راكان العيادة بأن فعاليات مهرجان “ونس صيفك” تأتي بدعم من هئية الترفية والتي نتوجه لها بالشكر الجزيل على ما تقدمه من دعم لمثل هذه الأنشطة الترفيهية والترويحية والتي تساهم في نشر الفرح والسعادة في المجتمع .وأضاف ” العيادة” بأن المهرجان حرص على تقديم برامج ترفيهية تثقيفية ذات جودة عالية .

من جانبها ذكرت مديرة المهرجان الأستاذة خلود الزين بأن مهرجان “ونس صيفك” سياسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم اختيارها بعناية لتناسب جميع أفراد العائلة وتساهم في جذب العديد من الزوار لها.