وول ستريت: محللون يرفعون توقعاتهم لأسعار النفط

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عواصم ــ وكالات

رفع المحللون توقعاتهم بشأن سعر النفط للمرة الأولي منذ خمسة أشهر، على الرغم من استمرارهم في رؤية عدد كبير من المخاطر لهذا السوق.

وكشف مسح أجرته صحيفة (وول ستريت جورنال) على 15 من البنوك الاستثمارية أن المحللين يتوقعون أن يصل مستوى متوسط سعر خام برنت، الذي يعتبر المؤشر الدولي لأسعار النفط، إلى 56 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي.

ويري المحللون أن خفض الإنتاج ساعد على إعادة توازن السوق إلا أنه لا تزال هنالك الكثير من الأشياء التي يصعب التنبوء بها.