العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

ويكيليكس يعرض 20ألف دولار لمن يفضح إدارة أوباما

0 تعليق 3 مشاهدة
ويكيليكس يعرض 20ألف دولار لمن يفضح إدارة أوباما
شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

وعد موقع ويكيليكس، بتقديم مكافأة لقاء تسريب أي معلومات من البيت الأبيض، قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما، فيما أكد مؤسس الموقع جوليان أسانج، أن روسيا ليست الجهة التي تقف خلف فضيحة الرسائل الإلكترونية المسربة من فريق حملة هيلاري كلينتون.

وأعلن الموقع المتخصص في تسريب وثائق سرية على تويتر: “بيان إلى مديري الأنظمة المعلوماتية: لا تدَعوا البيت الأبيض يدمر مجدداً تاريخ الولايات المتحدة، انسخوا الوثائق الآن، وأرسلوها إلى ويكيليكس حين تشاءون”.

وتابع الموقع: “نقدم مكافأة قدرها 20 ألف دولار لقاء أي معلومات تسمح باعتقال أو فضح أي عنصر في إدارة أوباما أتلف ملفات مهمة”.

الوسوم:,

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق